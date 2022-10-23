«Я здоров физически, хе-хе! Психически тоже»: Байден оценил свое состояние Байден заверил американцев в своем хорошем физическом и психическом здоровье

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден накануне своего 80-летия заверил американцев в своем физическом и психическом здоровье. Об этом он заявил в интервью с корреспондентом MSNBC Джонатаном Кейпхартом. Разговор шел о предстоящих выборах и намерении Байдена баллотироваться на второй срок.

Прямо сейчас — постучу по дереву, чтобы не сглазить, — заявил хозяин Белого дома, постучав себя по голове.

Проделав манипуляцию, глава американского государства продолжил заверять, что с ним все в порядке.

Ну, у меня крепкое здоровье. Все мои э-э... в смысле физически у меня еще все функционирует норм... хе-хе... Да и с головой порядок, — сообщил Байден.

Накануне на Байдена обрушился с критикой ведущий Fox News Шон Хэннити, усомнившийся в психическом здоровье президента. Журналист заявил, что президент не управляет страной самостоятельно, и назвал его «когнитивно страдающим президентом». Хэннити отметил, что многочисленные оплошности Байдена говорят о нестабильности его ментального здоровья.

Ранее ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино заявил, что президент США Джо Байден, баллотируясь на второй срок, сможет вести предвыборную кампанию как «король хаоса». Журналист предположил, под какими лозунгами хозяин Белого дома сможет идти на выборы в 2024 году.