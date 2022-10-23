«Король хаоса»: в США оценили правление Байдена Ведущий Fox News Бонджино назвал президента Байдена «королем хаоса»

Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино заявил, что президент США Джо Байден, баллотируясь на второй срок, сможет вести предвыборную кампанию как «король хаоса». Журналист предположил, под какими лозунгами хозяин Белого дома сможет идти на выборы в 2024 году.

Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово? Инфляция была 1,4%, когда я пришел к власти, сейчас всего 8,4%, — сказал Бонджино от имени Байдена.

Он добавил, что за время пребывания на высшем посту в Белом доме Байдена в США снизились показатели образования. При этом США добрались до рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиками.

Джо Байден — король хаоса, — не сомневается журналист.

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC сообщил о намерении вновь участвовать в президентских выборах. Однако, оговорился 21 октября американский лидер, формального решения на этот счет он пока еще не принял. При этом 79-летний политик сказал, что жена его поддерживает.