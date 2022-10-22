Байден заявил о намерении вновь участвовать в выборах

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC сообщил о намерении вновь участвовать в президентских выборах. Однако, оговорился американский лидер, формального решения на этот счет он пока еще не принял.

Я еще не принял формального решения, но таково мое намерение — намерение вновь участвовать в выборах. И у нас есть время на то, чтобы принять это решение, — заявил президент.

Журналист, который брал у главы государства интервью, поинтересовался, что думает на этот счет супруга Байдена — Джилл. На что 79-летний политик ответил, что жена его поддерживает.

Моя супруга считает, что мы совершаем нечто очень важное — и должны продолжать это делать, — сообщил хозяин Белого дома.

Ранее старший советник супруги Джо Байдена подтвердил, что она поддерживает выдвижение кандидатуры мужа на второй президентский срок в 2024 году. Без одобрения жены он не примет соответствующее решение, отметил советник.