NBC: жена Байдена поддержит его выдвижение на второй президентский срок

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Супруга президента США Джо Байдена Джилл поддерживает выдвижение его кандидатуры на второй президентский срок в 2024 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой на старшего советника первой леди. Без одобрения жены он не примет соответствующее решение.

Советник первой леди, отмечает телеканал, заявил, что участие главы Белого дома в кампании 2024 года — «это то, что полностью поддерживают и доктор [гуманитарных наук] Джилл Байден, и вся семья».

Обозреватель Washington Post Меган Макардл написала, что состояние Байдена заметно изменилось за последние десять лет. Его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания. По ее мнению, из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания 2020 года оказалась сильно сокращена. Иначе жители США раньше бы разглядели «склонность кандидата к старческому маразму».

Ранее Байден вновь попал в курьезную ситуацию. Глава Белого дома заплутал на сцене в Питтсбурге. Закончив свое выступление, Байден собирался сойти со сцены, но развернулся в противоположную сторону, начал растерянно оглядываться, жестикулировать и что-то говорить, обращаясь к стоящему рядом строительному крану. Через несколько секунд президент, которому в этом году исполняется 80 лет, все же нашел выход и бодро спустился со сцены.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден готов бороться за переизбрание на высший государственный пост в 2024-м.