Байден заблудился на сцене в Питтсбурге

Президент США Джо Байден вновь попал в курьезную ситуацию. На этот раз глава американского государства заплутал на сцене в Питтсбурге, кадры показал телеканал Fox News.

Американский лидер выступил с речью о строительстве и восстановлении инфраструктуры по всей стране. Байден обратился к избирателям с места трагедии - там около девяти месяцев назад обрушился мост и пострадали десятки человек.

Закончив свое выступление, Байден собирался сойти со сцены, но развернулся в противоположную сторону, начал растерянно оглядываться, жестикулировать и что0то говорить, явно обращаясь к стоящему рядом строительному крану. Через несколько минут американский президент, которому в этом году исполняется 80 лет, все же нашел выход и бодро спустился со сцены.

Накануне Байден оговорился во время выступления в поддержку движения Restore Roe - закона в поддержку абортов. Свою речь он закончил неуместными и невнятными извинениями.