Байден снова оговорился во время выступления Байден оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в поддержку движения Restore Roe, сообщает Fox News. Отмечается, что свою речь он окончил неуместными извинениями.

Благослови вас Господь и да защитит он нашу правду. <...> Спасибо, извините меня, — сказал Байден.

Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Байден ранее допустил очередную оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

Популярность в интернете получило видео, на котором Байден после своего выступления повернулся в сторону и пожал руку пустоте. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого в шутку предположил, что Байден просто хотел извиниться перед Владимиром Путиным за свои действия и таким образом репетировал будущий разговор.