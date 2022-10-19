Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в поддержку движения Restore Roe, сообщает Fox News. Отмечается, что свою речь он окончил неуместными извинениями.
Благослови вас Господь и да защитит он нашу правду. <...> Спасибо, извините меня, — сказал Байден.
Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.
Байден ранее допустил очередную оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).
Популярность в интернете получило видео, на котором Байден после своего выступления повернулся в сторону и пожал руку пустоте. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого в шутку предположил, что Байден просто хотел извиниться перед Владимиром Путиным за свои действия и таким образом репетировал будущий разговор.