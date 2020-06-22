ВВС США сообщили о вспышке коронавируса на авиабазе острова Гуам

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Командующий 36-м крылом авиабазы США генерал Джентри Босуэлла сообщил о выявлении вспышки COVID-19 на острове Гуам. По его словам, инфекция была выявлена у 37 военнослужащих.

Пока неясно, заразились военнослужащие коронавирусом на Гуаме или до прибытия на Гуам, — цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, заболевание было выявлено и у лётчиков из другого подразделения.

Ранее Министерство обороны США сообщило, что не будет принимать в армию людей, которые переболели коронавирусом. Причиной для такого решения стал недостаток знаний о новой инфекции. Отказ будет бессрочным.

На данный момент в мире зафиксировано почти 9 млн заражённых коронавирусом, более 468 тысячи человек скончались. Выздороветь удалось 4,4 млн пациентов.

Как информировал NEWS.ru, распространение коронавируса поставило под угрозу боеспособность армии США. Об этом заявил министр обороны страны Марк Эспер.