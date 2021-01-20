Времени на раскачку нет: Байден начал менять Америку с первого дня

Новый президент США Джо Байден подписал 15 исполнительных указов сразу же после инаугурации. Большая часть из них отменяла ранее принятые указы Дональда Трампа. Так, Байден вернул США в Парижское соглашение по климату, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), снял запрет на въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран и приказал носить маски в госучреждениях.

Хотя Джо Байден и пытается быть полной противоположностью Дональду Трампу, свой первый день в Овальном кабинете он начал так же, как республиканец — с отмены указов своего предшественника. Первым под нож пошёл запрет на въезд в США гражданам ряда преимущественно мусульманских стран. Байден заявил, что он не соответствует ценностям Америки, которая всегда принимала людей любого вероисповедания, равно как и атеистов.

Кроме того, новый глава Белого дома приказал правоохранительным органам прекратить попытки выслать из страны детей нелегальных мигрантов, находящихся под защитой закона DACA. Его отмены пыталась добиться администрация Трампа, но потерпела поражение в судах. Федеральным агентствам также было указано впредь учитывать нелегальных мигрантов в переписи населения, определяющей, сколько мест в конгрессе достанется каждому штату.

Байден выполнил обещание снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату, из которого США вышли во время президентства Трампа, а также к ВОЗ. Из-за процедурных формальностей Соединённые Штаты так и не успели покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Главное же для неё — это то, что при Байдене будет возобновлено финансирование со стороны США, составлявшее заметную часть бюджета организации.

Стал жертвой байденовского пера и, пожалуй, самый громкий проект Трампа — стена на границе с Мексикой: он приказал остановить её строительство немедленно. Часть указов касаются планов на будущее: так, президент дал инструкцию федеральным органам заняться вопросами расового неравенства в своих рядах и представить доклад о борьбе с этой проблемой в течение 200 дней.

White House/Global Look Press

В качестве первой меры для борьбы с коронавирусом Байден потребовал носить маски во всех госучреждениях. Сделать это повсеместно ему мешает американское законодательство, но политик намерен убедить руководство штатов последовать его примеру.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) в разговоре с NEWS.ru заметил, что подписанные Байденом указы рассчитаны скорее на зарубежную аудиторию, а также на группу его сторонников. В ходе инаугурационной речи новый глава Белого дома пообещал объединить американцев, но сделать это на практике сложнее, чем на словах. Поэтому пока что он принимает громкие, но относительно простые решения, призванные показать миру, что вашингтонский истеблишмент возвращается.

Вряд ли кто-то из политиков будет призывать к разъединению Америки, это не более, чем фигура речи, которая не будет мешать Байдену проводить собственную политику. Он считает, что те решения, которые принимал Трамп, неправильные, односторонние, эгоистичные. Поэтому сейчас он демонстрирует другим странам, что Америка возвращается к многосторонности. Вступление или выход из ВОЗ — не самый животрепещущий для американцев вопрос, то же касается вопросов климата. Это не то, что объединяет или разъединяет США, эти указы не касаются сущностных проблем, которые как раз разделяют Америку. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Джо Байден, как и большинство его предшественников, вступает в должность президента с высоким рейтингом. Согласно опросу Gallup, его деятельность одобряют 68% американцев. Эти цифры находятся на уровне Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, которые получили 68% и 61% положительных отзывов в первые дни президентства соответственно. Однако Байдену далеко до Барака Обамы, который пришёл в Белый дом с 83% одобрения. Впрочем, это гораздо лучше, чем рейтинг Дональда Трампа, начавшего президентство с поддержкой только 44% американцев.