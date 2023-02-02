Вован и Лексус развели Болтона на откровенный разговор о Медведеве Болтон в разговоре с российскими пранкерами назвал Медведева российским империалистом

Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Джон Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в разговоре с российскими пранкерами в новом выпуске «Шоу ВиЛ» назвал заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева «российским империалистом». Он усомнился, что российский политик когда-либо придерживался либеральных взглядов, хотя создавал такое впечатление в период своего президентства.

Я не уверен, что он когда-либо действительно был либералом. Как вы знаете, он стал президентом из-за этой монополии и российской Конституции, Путин не мог избирать себя. Я не думаю, что он изменился. Я думаю, что он всегда был таким. На Западе мы думали, что он либерален в отношении экономики, что с ним все будет в порядке. Но с самого начала он скорее был русским империалистом, — заявил Болтон.

Ведущие шоу Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) общались с Болтоном от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее пранкеры позвонили принцу Гарри от имени экоактивистки Греты Тунберг. В беседе он заявил, что считает допустимым заявить свои права на российский престол. Также пранкеры разыгрывали премьер-министра Канады Джастин Трюдо. Они связались с главой канадского кабмина от лица Тунберг и попросили его повлиять на Вашингтон и НАТО, чтобы избежать военных конфликтов. Также Вован и Лексус попросили познакомить их с персонажами мультсериала «Южный парк» Теренсом и Филиппом.