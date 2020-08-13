Военные США пообещали не вмешиваться в беспорядки после выборов

https://static.news.ru/photo/f33a614c-dd96-11ea-8157-fa163e074e61_660.jpg Джонатан Хоффман Фото: defense.gov

Американская армия останется в стороне, если после президентских выборов в ноябре в США вспыхнут беспорядки или акции протеста.

Как передаёт ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Он подчеркнул, что все военные поклялись соблюдать конституцию, в которой армии не отводится роль арбитра в политических спорах.

По словам Хоффмана, разговоры о потенциальном вмешательстве военных являются следствием «отсутствия понимания истории демократии и отношений между гражданскими властями и военными». Говоря о самой возможности начала протестных акций, представитель Пентагона заявил, что имел в виду гипотетический сценарий.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Соперником действующего главы государства Дональда Трампа от Демократической партии будет бывший вице-президент Джо Байден.

12 августа Байден назвал своего кандидата на должность вице-президента. Как сообщал NEWS.ru, им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.