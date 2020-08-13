Военные США пообещали не вмешиваться в беспорядки после выборов

Американская армия останется в стороне, если после президентских выборов в ноябре в США вспыхнут беспорядки или акции протеста.
Как
По словам Хоффмана, разговоры о потенциальном вмешательстве военных являются следствием «отсутствия понимания истории демократии и отношений между гражданскими властями и военными». Говоря о самой возможности начала протестных акций, представитель Пентагона заявил, что имел в виду гипотетический сценарий.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Соперником действующего главы государства Дональда Трампа от Демократической партии будет бывший вице-президент Джо Байден.
12 августа Байден назвал своего кандидата на должность вице-президента. Как сообщал NEWS.ru, им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
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