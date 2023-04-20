Военные маневры Defender. Прелюдия к натовскому «миротворчеству»? Ударные военные маневры США и их союзников вызывают тревогу

Фото: Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press

В конце текущей недели начинаются ударные военные маневры США и их союзников, названные «Защитник» (Defender). Учения традиционные ежегодные, но в нынешней ситуации они вызывают весьма тревожные ожидания. По своему характеру маневры вряд ли могут быть отнесены к оборонительным, а близость их проведения к территории России и создает дополнительное напряжение, и дает повод прогнозировать рискованное развитие событий.

Понятно, зачем американцы срочно перебросили в Европу семь тысяч танков, бронемашин и прочей тяжелой техники с девятью тысячами своих военнослужащих. На фоне разговоров о слабеющей и теряющей свои позиции в мире Америки необходимо продемонстрировать возможность развертывания сил специальных операций, которые-де всегда придут на помощь союзникам. Кстати, для повышения дисциплины в рядах американских стран-сателлитов к учениям привлекают еще и семнадцать тысяч бойцов не только из натовских стран, но и из Грузии, Молдавии и даже Косово.

Давно замечено, что нынешний «Защитник» разворачивается в период, когда все антироссийские силы от Киева до Вашингтона буквально предвкушают «победоносное наступление» украинских войск, до зубов вооруженных военной техникой НАТО. И если такое наступление все-таки начнется, то натовская мобилизация станет дополнительным фактором давления на Россию. Некоей страховкой для ВСУ.

В конце концов, предупреждал же венгерский премьер Виктор Орбан, что в кулуарах всерьез обсуждается вопрос о формировании натовских миротворческих сил для ввода на Украину. А тут в процессе маневров такие многонациональные силы и формируются. Да еще столь представительные. Надо только создать соответствующее пропагандистское прикрытие, заявить о надвигающейся на Украину экологической и гуманитарной катастрофе. Коллективно апеллировать к ОБСЕ и ООН, объявить, что счет идет на часы и необходимо срочно эвакуировать население из пораженных зон. И срочно вводить многонациональные силы, а по сути — слегка разбавленные американские войска.

Фото: Gudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скажете, что это сильное допущение? Возможно. Но после объявления так называемой Варшавской унии и попыток на деле начать формирование новой конфедеративной Речи Посполитой, а фактически поглощение Польшей части Украины, разговоры о введении польских или союзных сил как минимум в Западную Украину стали мейнстримом. Европейскую общественность исподволь готовят к такой операции, которая может быть представлена как единственно приемлемый вариант избежать начала ядерной третьей мировой войны, сохранить те самые «демократические ценности». И проявить высшую степень западного гуманизма.

Что уж говорить о том, что, если наступление ВСУ на российские позиции не только состоится, но и полностью провалится. В такой кризисной ситуации коллективному Западу, чтобы окончательно не потерять лицо, потребуется срочно предлагать сторонам садиться за стол переговоров, имея за спиной так удачно и своевременно развернутые многонациональные союзные силы.

Впрочем, провозглашаемый чисто оборонительный характер НАТО давно воспринимается так же, как американская забота о демократии в нефтедобывающих странах.