Военкор Андрей Коц: США сделали ставку на гиперзвуковое оружие

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Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие, заявил в своей статье военный корреспондент Андрей Коц. Концерн Raytheon получил контракт на миллиард долларов и станет производить гиперзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования HACM, говорится в колонке, которую публикует РИА Новости.

В США реализуют сразу несколько программ. Из наиболее многообещающих проектов — HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile). Это крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способная разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч километров в час, — пишет военкор.

Коц подчеркнул, что в настоящий момент дальность ракет неизвестна, при этом в США утверждают, что оставят КНР и РФ с их дальнобойными показателями позади. Военкор в своем материале приводит высказывание начальника штаба ВВС США генерал Чарльза Брауна. Тот заметил, что Пентагон рассматривает в качестве основных носителей HACM самолеты тактической авиации — главным образом истребители.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения. Таким образом она прокомментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России.