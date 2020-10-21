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Власти США будут пресекать кражи вакцины от коронавируса

17:55, 21 октября 2020
Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Власти США совместно с американскими фармацевтическими компаниями и больницами разработали перечень мер, направленных на предотвращение хищений будущей вакцины от коронавируса.

Минздрав США опасается, что после сертификации вакцины на неё начнут охоту преступники. Такая ситуация произошла с тестами на COVID-19. В частности, предлагается охранять грузы с вакциной, складировать и хранить её в не известных заранее местах.

Соответствующую информацию представила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя министерства здравоохранения и социальных служб США Пола Манго.

Ранее NEWS.ru писал, что старт пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» может состояться в ноябре 2020 года, в этот же месяц часть вакцины может поступить в гражданский оборот, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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