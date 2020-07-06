Власти американской Джорджии объявили режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию

https://static.news.ru/photo/4e16610a-c01f-11ea-829b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Msgt. Roger Parsons/National Gua/Global Look Press

Губернатор Джорджии (США) Брайан Кемп отдал распоряжение о мобилизации Национальной гвардии и введении режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в Атланте — столице штата.

Беззаконие в столице нашего штата должно быть прекращено <...> Я объявил о введении режима чрезвычайного положения, потому что безопасность наших граждан имеет для нас первостепенное значение, — написал политик в своём микроблоге.

Предполагается, что для борьбы с беспорядками будет задействовано около тысячи бойцов.

Peaceful protests were hijacked by criminals with a dangerous, destructive agenda. Now, innocent Georgians are being targeted, shot, and left for dead. This lawlessness must be stopped and order restored in our capital city. — Brian Kemp (@BrianKempGA) July 7, 2020

Массовые протесты в городе возобновились 4 июля, в День независимости США, 5 человек погибли в перестрелках, ранены около 30.

Беспорядки и массовые протесты в США вспыхнули после гибели афроамериканца во время жёсткого полицейского задержания. 46-летний Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться. После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Как писал NEWS.ru ранее, одного из полицейских в США, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, освободили из тюрьмы в округе Хеннепин (штат Миннесота) под залог. Уволенного из правоохранительных органов Ту Тао выпустили 4 июля 2020 года. Суд установил сумму в $750 тысяч для того, чтобы экс-силовик не находился под стражей до процесса.