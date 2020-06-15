Видео с очень голодным котом рассмешило пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/a1187a6c-af0a-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователь Twitter из США опубликовал видеозапись с котом по кличке Люк, который очень жадно ест сухой корм из миски. Питомец пытался зачерпнуть как можно больше пищи, очень широко открывая рот.

Что же это за свинокот, который так ест, — написал хозяин.

what in the world kind of pig cat eats like this pic.twitter.com/q1LojIN6bY — Luke in Philadelphia (@tramL116) June 13, 2020

Другие люди начали сравнивать животное со змеёй, а также стали размещать ролики с другими котами, которые едят точно так же. В результате ролик посмотрели примерно восемь миллионов раз, а пост ретвитнули 188 тысяч раз.

This ones worse pic.twitter.com/SCrRnwiVIF — Platinum depressed (@cum_god6969) June 14, 2020

У твоего кота в роду были змеи? — прокомментировал пользователь numinosity.

Другие люди отмечали, что иногда и сами едят так же.

Чёрный кот такой: окей, Карл, какого чёрта, — добавил Toxicus Ingenium #BLM.

Некоторые пользователи замечали, что такое поведение нормально для животных, которые выросли вместе с братьями и сёстрами. Кот боится, что у него могут отнять еду, в результате он может съесть больше, чем ему нужно. Хозяину посоветовали завести отдельные миски для каждого питомца, сообщает Life.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущему прогноза погоды канала WFIE-TV Джеффу Лайонсу из американского штата Индиана, который из-за пандемии коронавируса был вынужден начать работать из дома, вести передачи помогает кошка на руках.

Из-за коронавируса и необходимости соблюдать режим самоизоляции журналист переоборудовал под студию свою столовую: взял зелёный фон для хромакея, установил на штативе планшет, одолжил профессиональный свет и начал транслировать эфиры в Facebook телеканала. 15 апреля во время одного из выпусков Лайонс взял на руки кошку Бетти, чтобы она его не отвлекала. Этот эфир разошёлся в соцсетях, а дуэт прославился в Интернете. В Facebook, Twitter и на Reddit стали публиковать скриншоты из прогноза погоды, называя это «идеальным примером удалённой работы».