Видео с очень голодным котом рассмешило пользователей Сети

Другие люди начали сравнивать животное со змеёй, а также стали размещать ролики с другими котами, которые едят точно так же. В результате ролик посмотрели примерно восемь миллионов раз, а пост ретвитнули 188 тысяч раз.
Некоторые пользователи замечали, что такое поведение нормально для животных, которые выросли вместе с братьями и сёстрами. Кот боится, что у него могут отнять еду, в результате он может съесть больше, чем ему нужно. Хозяину посоветовали завести отдельные миски для каждого питомца, сообщает Life.
Ранее NEWS.ru писал, что ведущему прогноза погоды канала WFIE-TV Джеффу Лайонсу из американского штата Индиана, который из-за пандемии коронавируса был вынужден начать работать из дома, вести передачи помогает кошка на руках.
Из-за коронавируса и необходимости соблюдать режим самоизоляции журналист переоборудовал под студию свою столовую: взял зелёный фон для хромакея, установил на штативе планшет, одолжил профессиональный свет и начал транслировать эфиры в Facebook телеканала. 15 апреля во время одного из выпусков Лайонс взял на руки кошку Бетти, чтобы она его не отвлекала. Этот эфир разошёлся в соцсетях, а дуэт прославился в Интернете. В Facebook, Twitter и на Reddit стали публиковать скриншоты из прогноза погоды, называя это «идеальным примером удалённой работы».