Вице-губернатор Северной Каролины заявил о превосходстве гетеросексуалов

Вице-губернатор Северной Каролины Марк Робинсон во время церковной проповеди заявил о том, что гетеросексуалы «превосходят» геев. По его мнению, существуют только два пола — женский и мужской. Робинсон также признался, что из-за вопроса сексуальных меньшинств его достало «быть политкорректным». Об этом сообщает издание VICE.

Робинсон считает, что гомосексуальность «ничего не создаёт». Он предположил, что наличие детей делает гетеросексуалов лучше геев. Слова Робинсона неоднократно встречали восторженные аплодисменты в церкви.

Эти люди выше, потому что они могут делать то, что не могут сделать эти люди. Потому что таким образом Бог создал это. Я устал от этого общества, пытающегося сказать мне, что это не так, — сказал политик.

Робинсон уже попадал в похожую ситуацию. В октябре этого года он сравнил представителей ЛГБТ-сообщества с «грязью». После этого политик получил множество гневных комментариев. Так, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер назвала высказывания вице-губернатора Северной Каролины «отвратительными и оскорбительными». Сам Робинсон отказался уйти в отставку и заявил, что, наоборот, будет баллотироваться в губернаторы.