В WADA пригрозили США отстранением от Олимпиады

https://static.news.ru/photo/eba19fe0-ee8a-11ea-a6d5-fa163e074e61_660.jpg Витольд Банька Фото: Zhou Nan/Xinhua/Global Look Press

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что в случае если Вашингтон примет решение прекратить финансирование организации, спортсмены из США могут быть отстранены от Олимпийских игр.

По его словам, в агентство обратились правительства несколько стран, шокированные угрозами американской стороны, с просьбой рассмотреть поправку к стандарту соответствия, передаёт Reuters. В ней будет указано, что неуплата государством взноса в WADA может стать причиной объявления антидопингового агентства этой страны не соответствующим кодексу организации, передаёт РБК.

Это приведёт к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях, — заявил Банька.

В июне 2020 года Управление по борьбе с наркотиками США опубликовало доклад. В нём ведомство призвало американский конгресс рассмотреть прекращение финансирования WADA, если организация не проведёт соответствующие реформы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило заявление об отставке генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. В документе сообщается, что WADA приняло к сведению решение учредителей РУСАДА об увольнении Гануса.