В WADA пригрозили США отстранением от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что в случае если Вашингтон примет решение прекратить финансирование организации, спортсмены из США могут быть отстранены от Олимпийских игр.
По его словам, в агентство обратились правительства несколько стран, шокированные угрозами американской стороны, с просьбой рассмотреть поправку к стандарту соответствия,
Это приведёт к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях, — заявил Банька.
В июне 2020 года Управление по борьбе с наркотиками США опубликовало доклад. В нём ведомство призвало американский конгресс рассмотреть прекращение финансирования WADA, если организация не проведёт соответствующие реформы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило заявление об отставке генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. В документе сообщается, что WADA приняло к сведению решение учредителей РУСАДА об увольнении Гануса.
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