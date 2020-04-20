В тюрьмах штата Огайо выявили более двух тысяч заключённых с коронавирусом

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Протесты с требованием отменить в стране режим самоизоляции инициировали организации, выступающие за свободное ношение гражданами оружия, сообщает издание Washington Post.

По данным СМИ, в ряде штатов акции устроила ультраправая группировка под руководством Бена Дорра. Людей на улицы зазывали через Facebook. Как утверждает WP, Дорр и его братья заявляют, что опасность...