В тюрьмах штата Огайо выявили более двух тысяч заключённых с коронавирусом

В американском штате Огайо среди заключённых трёх тюрем выявлены 2315 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в департаменте исправительных учреждений региона.
В штате Огайо зарегистрированы 11 602 случая инфицирования COVID-19, 471 пациент скончался,
Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий тюремный срок в США, заявил адвокату, что наблюдает у себя симптомы COVID-19. Россиянин считает, что все заключённые тюрьмы Данберри в Коннектикуте заражены коронавирусом. Дипломаты посольства России в Вашингтоне обратились к американским властям с запросом о проведении дополнительного обследования Ярошенко, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники