Посольство РФ в США запросило дополнительное обследование лётчика Ярошенко

https://static.news.ru/photo/c7e16fac-80cd-11ea-99e6-fa163e074e61_660.jpg Константин Ярошенко Фото: ТАСС

Российские дипломаты обратились к американским властям с запросом о проведении дополнительного обследования лётчика Константина Ярошенко, который находится в тюрьме США.

Будем требовать принятия конкретных мер, направленных на недопущение его заражения COVID-19, — говорится в тексте обращения, сообщает ТАСС.

Ранее Ярошенко рассказал своему адвокату Алексею Тарасову, что заразился коронавирусом. Россиянин считает, что все заключённые тюрьмы Данберри в Коннектикуте заражены COVID-19.

NEWS.ru писал, что супруга лётчика заявила о стабильном состоянии Ярошенко. Она подчеркнула, что многие заключённые уже инфицированы коронавирусом. Россиянину был поставлен диагноз «ОРВИ».

Константин Ярошенко был осуждён в США в 2011 году на 20 лет за подготовку сговора с целью доставки в США крупной партии наркотиков. Российские власти добиваются передачи пилота на родину, но все попытки остаются безрезультатными.