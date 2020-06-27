В США зарегистрировано рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/ffcbd5ee-b816-11ea-92c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось в течение суток на 40 870, что является максимальным с начала пандемии показателем.

Общее число заболевших в стране, таким образом, превышает 2,475 млн человек. С огромной скоростью инфекция распространялась в течение текущей недели в Айдахо, Алабаме, Аризоне, Вайоминге, Джорджии, Калифорнии, Миссисипи, Миссури, Неваде, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Флориде и Южной Каролине. В некоторых из этих штатов ранее были существенно смягчены ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, передаёт Reuters.

Губернатор Техаса Грег Эбботт приказал закрыть бары по всему штату к середине дня и потребовал, чтобы рестораны ограничили загрузку помещений до 50%, власти штата Флорида дали распоряжение о немедленном прекращении подачи алкоголя в барах. Новые указания вызвали недовольство у представителей ресторанного бизнеса, которые сообщают, что и так с трудом остаются на плаву и рассчитывали на выручку в ближайший уик-энд. Во Флориде при этом зафиксировано подтверждённых 8942 случая инфицирования коронавирусом, предыдущий антирекорд по числу заболевших штат поставил 24 июня, когда было выявлено 5511 инфицированных за день.

Техас был одним из первых штатов, снимающих ограничения. Бары смогли открыться в мае, когда жители штата массово отмечали День поминовения 25 числа. С тех пор в Техасе замечена тенденция к росту числа заболевших, 25 июня было зарегистрировано 5996 случаев, также сообщается о рекордном числе госпитализаций в последние две недели. Во Флориде за сутки заболели 8942 человека.

Более 125 000 американцев умерли от COVID-19, это самый высокий уровень смертности от болезни в мире. Вице-президент страны Майкл Пенс сообщил, что в Техасе и во Флориде наблюдается увеличение числа молодёжи в возрасте до 35 лет, которые заражаются коронавирусом, но болеют бессимптомно. По его словам, рост числа новых случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в 16 штатах, в 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. Власти, сказал Пенс, уделяют повышенное внимания оказавшимся в наиболее тяжёлой ситуации регионам.

В мире выявлено более 9,6 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 489 тысяч человек, а выздоровели — 4,8 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, власти США должны проделать ещё совсем немного работы в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране, заявил американский президент Дональд Трамп.