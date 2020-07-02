В США за сутки число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тысяч

https://static.news.ru/photo/350598ac-707e-11ea-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 50 тысяч, следует из опубликованных данных Университета Джонса Хопкинса.

В частности, в минувшую среду, 1 июля, в Соединённых Штатах было зафиксировано 50 655 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные исследовательского учреждения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

В мире за всё время пандемии заразились свыше 10,6 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 686 480 человек (умерли 128 062, выздоровели 729 994), на втором Бразилия — 1 448 753 (умерли 60 632, выздоровели 817 642).

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11). Население королевства в Океании составляет чуть более 7 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом. Тем не менее столичные власти считают, что эпидемиологическая обстановка позволяет отменять введённые ранее ограничения. В городе открылись фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, также разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Ранее стали доступны пешие прогулки, были отменены ограничения на использование детских площадок и лавочек. Открыты парки и скверы, кроме парка «Зарядье».

Помимо этого, с учётом некоторых ограничений возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов. Также заработали ряд предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерские. Принимают воспитанников детские сады, школы-интернаты и другие образовательные учреждения.

В общественных местах и в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим.