В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Москве за последние сутки скончались 34 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3904 человек, следует из сообщения ведомства в Telegram.

Согласно последним данным, в Москве выявлено почти 223 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 153 тысяч человек.

Столичные власти считают, что эпидемиологическая обстановка позволяет отменять введённые ранее ограничения. В городе открылись фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, также разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Ранее стали доступны пешие прогулки, были отменены ограничения на использование детских площадок и лавочек. Открыты парки и скверы, кроме парка «Зарядье».

Кроме того, с рядом ограничений возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов. Также открыты ряд предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерские. Принимают воспитанников детские сады, школы-интернаты и другие образовательные учреждения.

В общественных местах и в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

В мире за всё время пандемии заразились свыше 10,6 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 686 480 человек (умерли 128 062, выздоровели 729 994), на втором Бразилия — 1 448 753 (умерли 60 632, выздоровели 817 642).

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11). Население королевства в Океании составляет чуть более 7 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Tesla создаст установки для разработки вакцины от коронавируса.