Tesla создаст установки для разработки вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cd34b644-bc78-11ea-8582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Global Look Press

Американская компания Tesla приступила к созданию установок для производства рибонуклеиновой кислоты (РНК) для немецкой CureVac, разрабатывающей вакцину от коронавирусной инфекции, заявил генеральный директор компании Илон Маск.

Tesla в качестве стороннего проекта занимается строительством РНК-микрозаводов для CureVac и, возможно, для других, — говорится в сообщении Илона Маска, опубликованном в Twitter.

Tesla, as a side project, is building RNA microfactories for CureVac & possibly others — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020

В настоящее время CureVac разрабатывает специальный РНК-принтер, представляющий собой транспортируемую платформу для производства мРНК-вакцин. По данным Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), на развитие данного проекта выделено $34 млн.

Разрешение на начало проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса в Германии и Бельгии компания CureVac получила в июне, на тестирование зарегистрировано 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, уточняет РИА Новости. Исследование позволит определить оптимальную дозу препарата и оценить его безопасность, а также иммунную реакцию человека. К разработке вакцины приступили в начале 2020 года.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Всего в мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, свыше 516 тысяч умерли, более 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 686 480 человек), на втором — Бразилия (1 448 753). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 2 июля в России — 661 165 случаев коронавирусной инфекции (+6760 за последние сутки), 428 978 выздоровели (+6047 за последние сутки). Умерли 9683 человека (+147 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 222 871 (+662 за последние сутки) заболевший, 153 248 выздоровели (+1055 за последние сутки), 3870 умерли (+39 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 107 случаев. При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия начала экспортировать лекарство от коронавируса. Препарат «Авифавир» уже поставляется в Белоруссию. Интерес в приобретении лекарства выразили некоторые государства Латинской Америки, а также страны СНГ, Ближнего Востока и других регионов мира.