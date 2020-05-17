В США выросли рождаемость детей и количество разводов на фоне пандемии

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Американский профессор Университета Невады в Лас-Вегасе Кэтрин Хэртлайн сообщила, что во время пандемии коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах увеличилась рождаемость детей, а также количество разводов и случаев конфликтов в семьях.

Мы наблюдаем рост количества обращений к ресурсам, необходимым в ситуации семейного насилия, что может свидетельствовать об увеличении числа конфликтов. В то же время могут быть пары, у которых сейчас есть возможность проводить друг с другом больше времени, и между ними происходит больше телесной близости, — привели слова Кэтрин Хэртлайн в РИА Новости.

Отмечается, что к концу года рождаемость в США может вырасти на 2%.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции рождаемость в России может опуститься ниже показателей 1990-х годов. За десять лет число россиян может снизиться до 136 миллионов. Так же считает протоиерей Димитрий Смирнов, он сообщил, что после пандемии в России «рухнет» рождаемость и увеличится количество абортов.