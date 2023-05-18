В США вынесли приговор узбеку, задавившему восемь человек в Нью-Йорке Задавивший восемь человек в Нью-Йорке уроженец Узбекистана получил восемь пожизненных сроков

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В США суд приговорил уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, задавившего восемь человек в центре Нью-Йорка, к восьми пожизненным тюремным срокам. Инцидент произошел в 2017 году. Об этом сообщает американский Минюст.

34-летний Сайфулло Саипов из Узбекистана был приговорен к восьми пожизненным заключениям, — говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году Саипов на грузовике выехал на велосипедную дорожку на Манхэттене и начал таранить велосипедистов, после чего врезался в школьный автобус. Нападение признали преднамеренным, следователи квалифицировали его как теракт. В результате восемь человек погибли, еще 12 получили травмы.

Суд вменил мужчине восемь убийств — по числу погибших, 12 попыток убийства — по числу пострадавших, а также содействие террористической группировке ИГ (признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ). По словам самого Саипова, на решение совершить теракт его сподвиг видеоролик ИГ. За неделю до преступления он вял в аренду автомобиль и начал учиться им управлять.

В МИД Узбекистана сообщали, что Саипов в 2010 году выиграл «грин-кард» в рамках визовой лотереи и в том же году уехал в США. На родине он не привлекал внимание правоохранителей.

Ранее стало известно, что организаторы теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения. Об этом рассказал бывший замглавы МИД РФ Андрей Фёдоров. По его словам, он общался с информированным источником и тот ему сообщил, что террористы планировали нападение за год до трагедии.