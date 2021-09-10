Названы альтернативные версии теракта 11 сентября

Бывший замглавы МИД РФ Андрей Фёдоров рассказал, что организаторы теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения. По его словам, он общался с информированным источником и тот ему сообщил, что группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) планировала нападение за год до трагедии. Об этом эксперт рассказал в эфире НТВ.

Первым вариантом <...> был одновременный взрыв на всех основных линиях нью-йоркского метро. <...> Второй вариант <...> — это взрыв в центре города, на Манхеттене, взрывного устройства с радиоактивным материалом, — рассказал Фёдоров.

Он отметил, что второй сценарий мог быть куда более разрушительным — это привело бы к закрытию экономики Нью-Йорка на много лет. Тем не менее террористы за несколько месяцев до атаки выбрали вариант с самолётами.

Теракт 11 сентября 2001 года был спланирован и подготовлен основателем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном. Четыре угнанных членами организации самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Два из них смертники направили в здания ВТЦ. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, а само происшествие в США назвали национальной трагедией.

20 лет назад, после бесчеловечной, варварской трагедии, изменившей не только Америку, но и весь мир twitter.com/missgeorgialc 20 лет назад, после бесчеловечной, варварской трагедии, изменившей не только Америку, но и весь мир twitter.com/missgeorgialc Мы идём вперёд, но никогда не забываем twitter.com/NatashaTurak 11 сентября навсегда останется днём, когда произошёл один из самых ужасных терактов в истории человечества twitter.com/_wasi_A Обрушение второй башни-"близнеца" twitter.com/1Esimiphaeus532 Нападения 11 сентября twitter.com/SanjuDKumar Нападения 11 сентября twitter.com/SanjuDKumar Самое большое число жертв пришлось на башни-"близнецы" Нью-Йорка twitter.com/FightTheBigots Один из худших дней в мире. Земной шар Европа — Африка 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк twitter.com/ASK_des Четыре самолёта угнаны террористами. Два полетели в башни-"близнецы". Один влетел в Пентагон twitter.com/WeatherDEW Четыре самолёта угнаны террористами. Два полетели в башни-"близнецы". Один влетел в Пентагон. Четвёртый был сброшен патриотами на поле Пенсильвании twitter.com/WeatherDEW Акция памяти жертв терактов в США 11 сентября 2001 года в Университете Пеппердайн в Малибу ETIENNE LAURENT/ТАСС Акция памяти у Национального мемориала рейса 93, потерпевшего крушение 11 сентября 2001 года недалеко от Шенксвилла JIM LO SCALZO/ТАСС Акция у Национального мемориала и музея в память о погибших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке WILL OLIVER/ТАСС Световые лучи на месте небоскрёбов Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке Zuma\TASS

Ранее архитектор Иржи Боудник, ставший свидетелем теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, назвал причину обрушения зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ).