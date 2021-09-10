Названы альтернативные версии теракта 11 сентября

Бывший замглавы МИД РФ Андрей Фёдоров рассказал, что организаторы теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения. По его словам, он общался с информированным источником и тот ему сообщил, что группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) планировала нападение за год до трагедии. Об этом эксперт рассказал в эфире НТВ.
Первым вариантом <...> был одновременный взрыв на всех основных линиях нью-йоркского метро. <...> Второй вариант <...> — это взрыв в центре города, на Манхеттене, взрывного устройства с радиоактивным материалом, — рассказал Фёдоров.
Он отметил, что второй сценарий мог быть куда более разрушительным — это привело бы к закрытию экономики Нью-Йорка на много лет. Тем не менее террористы за несколько месяцев до атаки выбрали вариант с самолётами.
Теракт 11 сентября 2001 года был спланирован и подготовлен основателем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном. Четыре угнанных членами организации самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Два из них смертники направили в здания ВТЦ. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, а само происшествие в США назвали национальной трагедией.
20 лет назад, после бесчеловечной, варварской трагедии, изменившей не только Америку, но и весь мир
twitter.com/missgeorgialc
20 лет назад, после бесчеловечной, варварской трагедии, изменившей не только Америку, но и весь мир
twitter.com/missgeorgialc
Мы идём вперёд, но никогда не забываем
twitter.com/NatashaTurak
11 сентября навсегда останется днём, когда произошёл один из самых ужасных терактов в истории человечества
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Обрушение второй башни-"близнеца"
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Нападения 11 сентября
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Нападения 11 сентября
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Самое большое число жертв пришлось на башни-"близнецы" Нью-Йорка
twitter.com/FightTheBigots
Один из худших дней в мире. Земной шар Европа — Африка 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк
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Четыре самолёта угнаны террористами. Два полетели в башни-"близнецы". Один влетел в Пентагон
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Четыре самолёта угнаны террористами. Два полетели в башни-"близнецы". Один влетел в Пентагон. Четвёртый был сброшен патриотами на поле Пенсильвании
twitter.com/WeatherDEW
Акция памяти жертв терактов в США 11 сентября 2001 года в Университете Пеппердайн в Малибу
ETIENNE LAURENT/ТАСС
Акция памяти у Национального мемориала рейса 93, потерпевшего крушение 11 сентября 2001 года недалеко от Шенксвилла
JIM LO SCALZO/ТАСС
Акция у Национального мемориала и музея в память о погибших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
WILL OLIVER/ТАСС
Световые лучи на месте небоскрёбов Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке
Zuma\TASS
Ранее архитектор Иржи Боудник, ставший свидетелем теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, назвал причину обрушения зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ).