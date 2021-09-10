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Названы альтернативные версии теракта 11 сентября

18:10, 11 сентября 2021
Названы альтернативные версии теракта 11 сентября Фото: Hubert Boesl /Global Look Press
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Бывший замглавы МИД РФ Андрей Фёдоров рассказал, что организаторы теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения. По его словам, он общался с информированным источником и тот ему сообщил, что группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) планировала нападение за год до трагедии. Об этом эксперт рассказал в эфире НТВ.

Первым вариантом <...> был одновременный взрыв на всех основных линиях нью-йоркского метро. <...> Второй вариант <...> — это взрыв в центре города, на Манхеттене, взрывного устройства с радиоактивным материалом, — рассказал Фёдоров.

Он отметил, что второй сценарий мог быть куда более разрушительным — это привело бы к закрытию экономики Нью-Йорка на много лет. Тем не менее террористы за несколько месяцев до атаки выбрали вариант с самолётами.

Теракт 11 сентября 2001 года был спланирован и подготовлен основателем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном. Четыре угнанных членами организации самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Два из них смертники направили в здания ВТЦ. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, а само происшествие в США назвали национальной трагедией.

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