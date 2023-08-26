В США впервые хотят казнить заключенного чистым азотом

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Генеральная прокуратура Алабамы обратилась к Верховному суду штата с просьбой назначить дату казни для 58-летнего Юджина Смита с помощью азота, сообщает AP. Данный вид казни ранее никогда не использовался.

AP отмечает, что азотная гипоксия возникает, когда заключенных заставляют дышать только азотом, лишая их кислорода и вызывая смерть. Азот составляет 78% воздуха, вдыхаемого человеком, и безвреден при вдыхании с кислородом. Сторонники нового метода предполагают, что способ умерщвления будет безболезненным, однако оппоненты сравнивают его с экспериментами на людях.

Алабама разрешила гипоксию азота в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций, но до сих пор штат не пытался использовать его для приведения в исполнение смертного приговора.

В Китае ранее был приведен в исполнение смертный приговор в отношении воспитательницы детского сада города Цзяоцзо, которая отравила нитритом натрия 25 детей из группы своего коллеги. Инцидент произошел в марте 2019 года.

Обвиняемая по имени Ван Юнь, работавшая в детском саду «Мэнмэн», решила свести личные счеты с коллегой и подсыпала нитрит натрия в детскую кашу ее подопечным. 25 детей были госпитализированы с отравлением, один из них скончался.

В ходе следствия было установлено, что ранее Ван Юнь уже использовала нитрит натрия, чтобы отомстить своему супругу. Женщина подсыпала ему отраву в стакан с водой, но серьезных последствий в тот раз отравление не имело.