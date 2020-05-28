В США в ходе протестов из-за гибели афроамериканца застрелили мародёра

https://static.news.ru/photo/067ed384-a0b4-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlos Gonzalez/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

В американском Миннеаполисе вторую ночь подряд продолжаются протесты из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Первой жертвой беспорядков стал предполагаемый мародёр.

Владелец ломбарда открыл стрельбу после того, как протестанты стали громить магазины. Спасти раненого пытались полицейские, проводя сердечно-лёгочную реанимацию, однако это не помогло, пишет Daily Mail.

Как сообщал NEWS.ru, при задержании Флойда один из полицейских коленкой давил ему на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники мужчины перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а в Миннеаполисе начались бурные протесты. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.