В США умер от коронавируса насильник, приговорённый к смертной казни

https://static.news.ru/photo/5a907414-bd51-11ea-81cb-fa163e074e61_660.jpg Ричард Стайтли Фото: CDCR

В тюрьме Сан-Квентин штата Калифорния умер насильник и убийца Ричард Стайтли, приговорённый судом к смертной казни. Причиной смерти Стайтли стал коронавирус.

Так, 71-летний Стайтли просидел в тюрьме около 30 лет, передаёт телеканал НТВ. Известно, что всего в результате вспышки коронавируса в тюрьме Сан-Квентин заразились более трети заключённых.

Вирус был диагностирован лишь после смерти Стайтли. До сих пор выясняется, какие осложнения могли привести мужчину к гибели.

Ричард Стайтли был приговорён к смертной казни за изнасилование и убийство женщины, он пребывал в камере смертников с 1992 года. Введение моратория на смертную казнь в штате Калифорния состоялось весной 2019 года.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей.

Всего в мире выявлено более 10,8 млн заболевших. С начала пандемии выздоровели свыше 5,7 млн человек. Количество летальных исходов превышает 521 тысячу.

Россия продолжает занимать третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Её опережают США (более 2,7 млн заболевших) и Бразилия (около 1,5 млн случаев заражения). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее: 11 случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусная инфекция диагностирована у главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши. Министр иностранных дел заверил, что продолжает выполнять свои должностные обязанности дистанционно из дома, и попросил за него молиться.