Военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ DM: генерал Милли заявил, что танки Abrams и F-16 не примут участия в контрнаступлении ВСУ

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Основной боевой танк США Abrams

Танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении ВСУ, заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли. По его словам, это вооружение предназначено для долгосрочной стратегии сдерживания России, передает Daily Mail.

Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени, — сказал американский генерал.

По его словам, подготовка украинских cил на передовых американских танках Abrams уже началаcь, но эти системы не будут готовы к контрудару ВСУ. Новое оружиe нужно Киеву в долгосрочной перспективе, когда Россия пойдет в нoвое наступление, заявил офицер.

15 мая представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку в ФРГ 31 танка Abrams, они будут использоваться для обучения украинских военных. В марте Минобороны Норвегии объявило о прибытии на Украину танков Leopard 2, поставленных Осло. Также сообщалось об обучении норвежскими специалистами украинских экипажей.

Также стало известно, что ВСУ научились применять британские танки Challenger 2 против российских укреплений из железобетона. Украинские военные оснастили боевые машины специальными ковшами.