В США снова начали расследование смерти звезды сериала «Друзья» TMZ: к расследованию смерти Мэттью Перри подключились федеральные агентства США

Фото: IMAGO/Katie Godowski/Global Look Press

Управление по борьбе с наркотиками США подключилось к расследованию обстоятельств гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, сообщает TMZ. Отмечается, что последние несколько месяцев правоохранители выясняли, каким образом актер заполучил кетамин, прием которого стал причиной его смерти.

По данным портала, за неделю до своей смерти актер проходил инфузионную терапию кетамином из-за проблем с психическим здоровьем. Теперь выяснилось, что обнаруженное в организме погибшего актера вещество было получено не в рамках лечения. Полиции предстоит выяснить, не заполучил ли Перри кетамин на черном рынке.

В январе полиция Лос-Анджелеса закрыла дело о смерти Мэттью Перри после того, как было установлено, что актер умер от острого воздействия кетамина. Его смерть признана несчастным случаем. В отчете о вскрытии уточняется, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие препарата, используемого для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Актер скончался 28 октября 2023 года. Как сообщалось, утром в день смерти актер занимался спортом, а после возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв — его тело находилось в джакузи.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.