Полиция прекратила расследование смерти актера Мэтью Перри Полиция признала смерть актера Мэтью Перри несчастным случаем

Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Полиция Лос-Анджелеса закрыла дело о смерти Мэтью Перри после того, как было установлено, что звезда «Друзей» умер от острого воздействия кетамина, пишет People. Сообщает, что его смерть признана несчастным случаем.

То, что дело закрыто, подтвердил и судмедэксперт-коронер округа Лос-Анджелес на своем сайте. В отчете о вскрытии уточняется, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие препарата, используемого для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Перри скончался от остановки сердца в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. Утром он занимался спортом. После возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв. Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не было зафиксировано. Актер был самым молодым среди коллег по сериалу.

Американская актриса Джулия Робертс, с которой у Перри был трехмесячный роман в 1995 году, назвала его смерть душераздирающей. Она заявила, что ее сердце разрывается от осознания того, что он безвременно умер в таком молодом возрасте. Робертс призвала зрителей ценить жизнь и мыслить позитивно.