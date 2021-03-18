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В США расследуют обвинения в изнасиловании против актёра Арми Хаммера

02:35, 19 марта 2021 10
Фото: Фото: playground.ru

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении актёра Арми Хаммера, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает US Weekly.

В изнасиловании актёра обвинила 24-летняя Эффи Ангелова. Она рассказала, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook, они встречались с 2016 по 2020 год.

Ангелова утверждает, что инцидент произошёл в 2017 году, когда Хаммер «жестоко насиловал» её на протяжении четырёх часов. 

В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что расследование было начато 3 февраля и продолжается до настоящего момента.

Ранее Арми Хаммер отказался от работы над фильмом Shotgun Wedding, где его партнёршей должна была стать Дженнифер Лопес. Причиной отказа стал скандал с обнародованными личными сообщениями актёра, где он говорит о сексе и каннибализме. Об этом писал NEWS.ru.

Арми Хаммеру 34 года. Он известен по фильмам «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Агенты А.Н.К.Л.» Гая Ричи, «Белоснежка: Месть гномов» Тарсема Сингха и другим.

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