В США расследуют обвинения в изнасиловании против актёра Арми Хаммера

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении актёра Арми Хаммера, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает US Weekly.
В изнасиловании актёра
Ангелова утверждает, что инцидент произошёл в 2017 году, когда Хаммер «жестоко насиловал» её на протяжении четырёх часов.
В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что расследование было начато 3 февраля и продолжается до настоящего момента.
Ранее Арми Хаммер отказался от работы над фильмом Shotgun Wedding, где его партнёршей должна была стать Дженнифер Лопес. Причиной отказа стал скандал с обнародованными личными сообщениями актёра, где он говорит о сексе и каннибализме. Об этом писал NEWS.ru.
Арми Хаммеру 34 года. Он известен по фильмам «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Агенты А.Н.К.Л.» Гая Ричи, «Белоснежка: Месть гномов» Тарсема Сингха и другим.