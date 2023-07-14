Профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн заявил, что на Украине не сработает «израильская модель» гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости. В статье для Atlantic он указал на проблемы Киева в демографии и экономике.
Так эксперт отреагировал на предложенную президентом США Джо Байденом альтернативу вступления Украины в НАТО. В ситуации с государством с Ближнего Востока военная помощь США наложилась на военный потенциал Израиля, считает Коэн. Украина же не обладает сопоставимым демографическим и экономическим превосходством, из которого складывается военное преимущество.
Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном, — пояснил Коэн.
Он указал и на другую слабость Украины, делающей предложенную Байденом модель нежизнеспособной. По мнению профессора, у России огромные ресурсы, которые она может использовать для перевооружения.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила NEWS.ru, что Украину и Израиль в этой ситуации нельзя сравнивать. По мнению дипломата, киевский режим перерастает из неонацистского в настоящую международную террористическую ячейку.