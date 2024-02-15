В США раскрыли тайну загадочно пропавшего судна «Арлингтон» Обломки пропавшего в 1940 году судна «Арлингтон» обнаружили к северу от Мичигана

Фото: shipwreckmuseum.com

Обломки судна «Арлингтон», загадочно исчезнувшего в 1940 году, были найдены на дне озера Верхнее, расположенного к северу от американского штата Мичиган, сообщает Daily Mail. По его данным, корабль погребен на глубине 200 метров. По данным специалистов Исторического общества кораблекрушений Великих озер, «Арлингтон» затонул в результате столкновения с другим судном.

О гибели сухогруза «Арлингтон» известно уже давно, однако его обломки не удавалось найти 84 года. Историки рассказали, что судно затонуло после столкновения с кораблем «Коллингвуд» в мае 1940 года. Капитан «Арлингтона» Фредерик Берк приказал членам экипажа перебраться на него, после чего ушел на дно вместе с кораблем. При этом историки отмечают, что Берк легко мог спастись от такой участи. Что могло повлиять на его решение в тот день, остается загадкой.

Обломки судна обнаружили к северу от полуострова Кивино на дне озера Верхнее. Как отмечают дайверы, они сохранились в хорошем состоянии. На опубликованных ими снимках видно, что судно простояло частично в вертикальном положении много лет. За это время на нем образовались кораллы.

Как сообщалось ранее, группа туристов из России и с Украины спасла китайцев, потерпевших кораблекрушение во время экскурсии в водах Таиланда. Длиннохвостая деревянная лодка с отдыхающими из Китая затонула в провинции Краби.