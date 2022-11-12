В США признали трудности с обогревом Украины Foreign Policy: США испытывают трудности в предоставлении Киеву оборудования для обогрева

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США испытывают определенные трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества. В частности, проблемы подобного рода возникли в Харьковской области. Об этом сообщает издание Foreign Policy. По данным издания, Вашингтон регулярно с начала спецоперации терпит неудачи с поставками Киеву требуемой материальной помощи, что привело к росту разочарования в обеих странах.

Неспособность американской стороны предоставить материальную помощь, в том числе продовольственную, помочь украинцам пережить зиму с отрицательными температурами также вызвала проблемы, поскольку Киев взял обширные территории <...> на востоке Харьковской области и на юге, — говорится в материале издания.

По данным FP, администрации президента США и неправительственным организациям сложно удовлетворить запросы Украины, поскольку Штаты привыкли оказывать матпомощь странам с более теплым климатом. В результате украинские чиновники призвали американских коллег использовать предусмотренные законом о ленд-лизе средства на приобретение оборудования для Киева.

10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвинила украинские спецслужбы. В дальнейшем ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины продолжились, что привело к массовым отключениям электричества и проблемам с отоплением по всей Украине.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что администрация украинской столицы прорабатывает различные сценарии развития ситуации с отключением электричества в городе. Градоначальник отметил, что власти намерены запастись дизельным топливом, электрогенераторами, едой и питьевой водой, а также обустроить пункты обогрева, которых будет не менее тысячи.