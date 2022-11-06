Власти Киева прорабатывают сценарий тотального блэкаута Кличко заявил о проработке сценария с полным отключением света в Киеве

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Администрация Киева прорабатывает различные сценарии развития ситуации с отключением электричества в городе, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, местные власти в том числе рассматривают возможность введения полного блэкаута в Киеве.

Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но давайте будем откровенны <...>, нужно быть готовыми ко всему, мы просчитываем разные сценарии, — отметил Кличко в ходе телемарафона.

Градоначальник отметил, что власти намерены запастись дизельным топливом, электрогенераторами, едой и питьевой водой, а также обустроить пункты обогрева, которых будет не менее тысячи.

Однако этого недостаточно. Если света и водоснабжения не будет, просчитайте, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы там временно находиться, — отметил мэр.

По словам Кличко, на территории Киева проживают около трех миллионов человек, а в будние дни количество значительно больше, «поскольку съезжаются люди из пригородов».

Ранее киевский мэр заявил, что украинская столица рискует остаться зимой без света, воды и отопления. По его словам, при этом в городе уже сделали большой запас топлива и генераторов, еды и воды.