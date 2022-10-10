В Днепре и на западе Украины прогремели взрывы Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и на западе страны

Фото: РИА Новости

Украинские СМИ сообщили, что в Днепре вслед за Киевом прогремела серия взрывов, в этих местах фиксируются пожары. По данным Telegram-канал «ХД Днепр», взрывная волна выбивает окна в общественном транспорте. Также, по данным местных СМИ, взрывы слышны во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на Западе Украины отключено электричество.

Информацию о взрывах подтвердил в своем Telegram-канале мэр Днепра Борис Филатов. Он призвал местных жителей срочно искать себе убежище.

Еще возможны прилеты. Пжлст, находитесь в укрытиях, — говорится в его сообщении.

В Сети опубликованы кадры, предположительно, с мест взрывов.

Как сообщают СМИ, во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях частично отключен свет, в Житомире это произошло по всему городу.

Одновременно с этим украинские издания сообщают о многочисленных взрывах в Киеве. По данным источников, в городе было слышно как минимум четыре взрыва. Предположительно, в городе работают системы противовоздушной обороны. Эту информацию подтверждает и мэр столицы Украины Виталий Кличко