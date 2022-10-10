В Киеве прогремела серия взрывов

Фото: Соцсети

Украинские СМИ сообщают о многочисленных взрывах в Киеве. По данным источников, в городе было слышно как минимум четыре взрыва. Предположительно, в городе работают системы противовоздушной обороны. Эту информацию подтверждает и мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии, — говорится в его сообщении.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что одна из ракет приземлилась в районе памятника Михаилу Грушевскому на Владимирской улице в центре Киева. Недалеко от места обстрела находится офис президента Украины Владимира Зеленского.

В условиях продолжающихся взрывов также остановлена красная ветка метрополитена, подземные станции работают как укрытия.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем полуостров с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». В своем Twitter-аккаунте он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.