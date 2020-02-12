Эвакуированному из Ухани на военную базу в Калифорнии человеку диагностировали COVID-19. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Соединённых Штатах возросло до 14, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Пациент был среди 232 человек, помещённых на карантин на базе Мирамар. Его госпитализировали после выявления диагноза.
Восемь случаев заражения коронавирусом были подтверждены в штате Калифорния, два — в Иллинойсе, по одному в штатах Аризона, Вашингтон, Висконсин и Массачусетс.
Из КНР в США силами Госдепа были эвакуированы более 800 американцев и членов их семей.
Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее Минобороны поместило на карантин 740 солдат для предотвращения распространения вируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен