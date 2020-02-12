https://static.news.ru/photo/c9050236-4e23-11ea-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Эвакуированному из Ухани на военную базу в Калифорнии человеку диагностировали COVID-19. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Соединённых Штатах возросло до 14, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Пациент был среди 232 человек, помещённых на карантин на базе Мирамар. Его госпитализировали после выявления диагноза.

Восемь случаев заражения коронавирусом были подтверждены в штате Калифорния, два — в Иллинойсе, по одному в штатах Аризона, Вашингтон, Висконсин и Массачусетс.

Из КНР в США силами Госдепа были эвакуированы более 800 американцев и членов их семей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее Минобороны поместило на карантин 740 солдат для предотвращения распространения вируса.