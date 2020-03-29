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Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса. Такого мнения придерживается один из членов группы Белого дома по борьбе с распространением COVID-19, руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Глядя на то, что мы видим, я бы сказал, что от 100 до 200 тысяч смертельных случаев, — рассказал эксперт телеканалу CNN.

По его словам, всего коронавирусом заразятся миллионы человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в США зафиксировано 124 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 2,2 тысячи больных скончались. В Коннектикуте выявлено более 1,5 тысячи случаев инфекции, в Орегоне — 479.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.