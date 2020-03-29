Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайной ситуации в штатах Коннектикут и Орегон, что позволит выделить им средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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По последним данным, в США зафиксировано 124 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 2,2 тысячи больных скончались. В Коннектикуте выявлено более 1,5 тысячи случаев инфекции, в Орегоне — 479.
Ранее Трамп поручил Центру по контролю и профилактике заболеваний разработать строгие рекомендации по перемещению людей в штате Нью-Йорк и в соседних Нью-Джерси и Коннектикуте. Вместе с тем президент США заявил, что в полноценном карантине Нью-Йорк не нуждается, передавал NEWS.ru.
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