https://static.news.ru/photo/29425c88-5825-11ea-bfd2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайной ситуации в штатах Коннектикут и Орегон, что позволит выделить им средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентской администрации. Ранее Трамп подписал аналогичные документы в отношении ряда наиболее пострадавших от COVID-19 штатов, в число которых вошли Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

По последним данным, в США зафиксировано 124 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 2,2 тысячи больных скончались. В Коннектикуте выявлено более 1,5 тысячи случаев инфекции, в Орегоне — 479.

Ранее Трамп поручил Центру по контролю и профилактике заболеваний разработать строгие рекомендации по перемещению людей в штате Нью-Йорк и в соседних Нью-Джерси и Коннектикуте. Вместе с тем президент США заявил, что в полноценном карантине Нью-Йорк не нуждается, передавал NEWS.ru.