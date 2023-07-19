В США оценили идею отправки американских военных на Украину Американский разведчик Риттер: США не станут перебрасывать военных на Украину

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

США не станут перебрасывать военных на Украину, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Комментируя приказ президента страны Джо Байдена о мобилизации трех тысяч солдат для усиления НАТО в Европе, эксперт подчеркнул, что такой контингент в случае участия в конфликте на Украине будет разбит за полтора дня.

Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня, — сказал он.

По словам Риттера, мобилизованные военные США не смогут проводить успешные операции на территории Украины, поскольку они обучены для выполнения других задач. Байден, вероятно, хотел послать сигнал Евросоюзу о готовности обеспечивать их безопасность, чтобы «европейские лидеры могли спать спокойно», добавил бывший разведчик.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ранее заявил, что для завершения конфликта между Россией и Украиной в кратчайшие сроки необходимо предложить одной стороне «кучу денег», а другой заявить, что та их не получит. Он отметил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным и это преимущество способствовало бы урегулированию конфликта. По словам бывшего американского лидера, на это ему понадобились бы сутки.