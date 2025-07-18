В США объяснили, почему Украина стала костью в горле Трампа

В США объяснили, почему Украина стала костью в горле Трампа CNN: Трамп считает Украину ненужной преградой на пути к сотрудничеству с Россией

Американский лидер Дональд Трамп считает Украину одним из ненужных препятствий на пути к реставрации отношений США и России, заявили журналисты CNN. Они напомнили о словах главы Белого дома, который заявил о своем желании наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и восстановить высокий уровень сотрудничества с Москвой.

Трамп рассматривает войну в Украине как ненужное препятствие на пути к улучшению отношений между США и Россией, — говорится в материале.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинскому правительству лучше сделать разумный выбор в сторону мирного урегулирования кризиса, чтобы избежать еще больших смертей и территориальных потерь. Однако, по его словам, Киев продолжает вооруженное противостояние с Москвой, слепо полагаясь на чудо.

Кроме того, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинские власти намерены «нагреть» Вашингтон в рамках ресурсного соглашения. В документ специально было вписано положение, дающее Киеву право признать его нелегитимность при определенных условиях.