В США назвали ВСУ нацистской армией Конгрессвумен США Тейлор Грин назвала ВСУ нацистской армией

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Марджори Тейлор Грин

Член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в отмене выборов на Украине. Также ультраправый политик-республиканец назвала в Twitter Вооруженные силы Украины (ВСУ) нацистской армией.

Так Грин отреагировала на встречу Зеленского с членами международной рабочей группы по обсуждению экологических последствий украинского конфликта.

Почему-то все становится на свои места, когда говорит актер, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию, — отметила конгрессвумен.

Грин и прежде неоднократно выступала против поддержки Украины. Кроме того, она обещала внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену за «нарушение конституционных обязанностей».

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая Украину. Законодатель добавила, что не будет голосовать за спонсирование Киева. Она отметила, что будет бороться с финансированием Украины. Многие подписчики поддержали политика и отметили, что следовало отказаться от поддержки Зеленского в самом начале конфликта.