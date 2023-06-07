«Вашингтон так туп»: конгрессвумен Грин о поддержке США Киева Конгрессвумен Грин: Вашингтон показывает свою тупость поддержкой Украины

Фото: Julia Nikhinson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила на своей странице в Twitter, что Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая Украину. Законодатель добавила, что не будет голосовать за спонсирование Киева. Она отметила, что будет бороться с финансированием Украины.

Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи, — написала Грин.

Многие подписчики поддержали политика и отметили, что следовало отказаться от поддержки Зеленского в самом начале конфликта.

Ранее Минобороны Германии поручило оборонному концерну Rheinmetall подготовить дополнительную партию боевых машин пехоты (БМП) Marder для дальнейшей передачи Украине. Отмечается, что речь идет о 20 БМП из внутренних резервов. Сумма контракта составляет несколько десятков миллионов евро. Новая поставка военной техники Киеву станет дополнением к уже отправленным 40 БМП ВСУ.

Журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times написал, что Вооруженные силы Украины неспособны провести успешное контрнаступление. По его словам, Украину «в лучшем случае ждет тупик», но, по его мнению, более вероятным является сценарий, при котором «наступит крах киевского режима». Обозреватель издания отметил, что Киеву нет смысла продолжать сопротивление.