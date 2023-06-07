Журналисты Asia Times спрогнозировали будущее контрнаступления ВСУ Asia Times: контрнаступление ВСУ обернется крахом режима Зеленского

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times написал, что Вооруженные силы Украины неспособны провести успешное контрнаступление. По его словам, Украину «в лучшем случае ждет тупик», но, по его мнению, более вероятным является сценарий, при котором «наступит крах киевского режима». Обозреватель издания отметил, что Киеву нет смысла продолжать сопротивление.

К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятным является крах киевского режима, — сказал Брайен.

Он указал на множественные атаки военных ВСУ по всей линии фронта, которые не приносят успеха, но приводят к потерям личного состава.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы сообщил, что в западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние два дня. Собеседники телеканала указали на удары ВСУ по российским позициям с помощью артиллерии, которые призваны «найти уязвимые места в обороне ВС РФ». Источники CNN при этом утверждают, что Каховскую ГЭС якобы уничтожила Россия, чтобы остановить продвижение ВСУ.