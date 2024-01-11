В США назвали Китай главной угрозой для безопасности страны Кандидат в президенты США Десантис: Китай является главной угрозой для страны

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Китай является главной угрозой для безопасности США, считает кандидат в президенты страны от Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис, сообщает Fox News. По его мнению, американский лидер Джо Байден не предпринимает никаких действий по сдерживанию Пекина.

Угрозой номер один для этой страны с точки зрения внешней политики является Китай. <...> Нам нужно больше военно-морской мощи в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы иметь возможность сдерживать амбиции Китая, — сказал Десантис.

Он добавил, что Вашингтон использует деньги американских налогоплательщиков, чтобы «платить зарплаты украинским бюрократам, выплачивать пенсии вышедшим в отставку украинским госслужащим». По его мнению, большая часть европейских союзников не исполняет свои обязательства в этом вопросе, выплачивая менее 2% своего ВВП.

Ранее сообщалось, что ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России и Китаю на слабости США. По мнению ведущей Fox News Ребекки Грант, эти события стали «позорным промахом» Пентагона и показали полную безынициативность Вашингтона в вопросах обороны, при принятии которых он может легко споткнуться.