В США увидели угрозу нацбезопасности после «позорного промаха» Пентагона Fox News: тайная госпитализация Остина показала России и КНР слабости США

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США, заявила ведущая Fox News Ребекка Грант. Она считает, что произошедшее стало «позорным промахом» американского оборонного ведомства.

Можете не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности, — сказала Грант.

По ее словам, инцидент с Остином показал всему миру, что у военного руководства США есть очевидные проблемы с дисциплиной и контролем. Грант добавила, что при принятии решений в области нацбезопасности Вашингтон может легко споткнуться, и это «увидел Путин». Кроме того, она считает, что американская сторона продемонстрировала свою полную безынициативность в вопросах обороны.

Ранее сообщалось, что Остин попал в больницу с осложнением после плановой медицинской процедуры. 1 января главу Пентагона доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. При этом оборонное ведомство в течение трех дней не сообщало Белому дому о ситуации. Издание Politico утверждает, что эта новость «стала шоком» для высших должностных лиц, в том числе для советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.