В США назвали «истинную» цель «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» построен для того, чтобы Россия смогла перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов. Об этом в статье для агентства Bloomberg написал аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.
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По словам эксперта, отношения России со многими из этих стран менялись далеко не всегда в лучшую сторону.
Неудивительно, что Россия намерена положить конец своей зависимости от подобных связей, — подчеркнул Джулиан Ли.
По мнению автора, «Северный поток — 2» позволит Москве разрешить возникшую проблему. Ли отвергает имеющееся на Западе мнение, что трубопровод был построен в качестве «газовой ловушки» для Европы.
«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено 10 сентября.
Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что для принятия в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» его сертификация должна пройти чисто и легитимно. Он подтвердил, что с технической точки зрения газопровод достроен.