В США назвали «истинную» цель «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» построен для того, чтобы Россия смогла перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов. Об этом в статье для агентства Bloomberg написал аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.

Как полагает автор материала, после распада СССР Россия стала зависима от того, что её трубопроводы оказались на территории стран, ставших независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. К ним Ли относит Украину, Молдавию и бывшие страны Организации Варшавского договора — Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.

По словам эксперта, отношения России со многими из этих стран менялись далеко не всегда в лучшую сторону.

Неудивительно, что Россия намерена положить конец своей зависимости от подобных связей, — подчеркнул Джулиан Ли.

По мнению автора, «Северный поток — 2» позволит Москве разрешить возникшую проблему. Ли отвергает имеющееся на Западе мнение, что трубопровод был построен в качестве «газовой ловушки» для Европы.

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено 10 сентября.

Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что для принятия в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» его сертификация должна пройти чисто и легитимно. Он подтвердил, что с технической точки зрения газопровод достроен.